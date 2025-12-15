Трамп заявил о желании России завершить конфликт на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Гостелерадио Ирана» заявил, что недавние контакты с США дают надежду на лучшее понимание американской стороной позиции России по украинскому конфликту. Для разрешения ситуации, по мнению министра, важно устранить ее первопричины. По его словам, США осознали, что НАТО не должно присутствовать на территории Украины, а исторические территории должны вернуться в состав России.