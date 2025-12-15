Трамп заявил о желании России завершить конфликт на Украине
Россия хочет завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете после переговоров по урегулированию с украинской стороной. Трансляцию проводит Associated Press.
«В данный момент Россия хочет добиться этого», – сказал он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Гостелерадио Ирана» заявил, что недавние контакты с США дают надежду на лучшее понимание американской стороной позиции России по украинскому конфликту. Для разрешения ситуации, по мнению министра, важно устранить ее первопричины. По его словам, США осознали, что НАТО не должно присутствовать на территории Украины, а исторические территории должны вернуться в состав России.
Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс 15 декабря сообщила, что около 90% спорных вопросов в переговорах между Россией и Украиной уже урегулированы. Среди ключевых элементов возможного урегулирования США называют «очень сильный пакет мер безопасности» для Европы, который, по оценке Вашингтона, может быть принят Россией. Также, по словам источников, Москва не возражает против вступления Украины в Европейский союз .