Трамп рассказал о недавних контактах с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно контактировал со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он не уточнил содержание разговора и когда он состоялся. Об этом американский лидер сообщил в Овальном кабинете после переговоров по урегулированию с украинской стороной. Трансляцию проводит Associated Press.
Трамп также заявил, что США провели успешные переговоры с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, россияне и сам Путин стремятся к завершению боевых действий.
«Я считаю, что они хотят вернуться к нормальной жизни», – отметил американский президент.
15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном ход переговоров по урегулированию на Украине в Берлине, но рассчитывает получить информацию об их результатах от американской стороны.
По его словам, сейчас работа продолжается между американскими, европейскими и украинскими переговорщиками. «Уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине», – подчеркнул представитель Кремля.