Трамп рассказал о недавних контактах с Путиным

По его словам, сейчас работа продолжается между американскими, европейскими и украинскими переговорщиками. «Уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине», – подчеркнул представитель Кремля.