Трамп рассказал о недавних контактах с Путиным

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно контактировал со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он не уточнил содержание разговора и когда он состоялся. Об этом американский лидер сообщил в Овальном кабинете после переговоров по урегулированию с украинской стороной. Трансляцию проводит Associated Press.

Трамп также заявил, что США провели успешные переговоры с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, россияне и сам Путин стремятся к завершению боевых действий. 

«Я считаю, что они хотят вернуться к нормальной жизни», – отметил американский президент.

Трамп заявил о желании России завершить конфликт на Украине

Политика / Международные отношения

15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва не обсуждает с Вашингтоном ход переговоров по урегулированию на Украине в Берлине, но рассчитывает получить информацию об их результатах от американской стороны. 

По его словам, сейчас работа продолжается между американскими, европейскими и украинскими переговорщиками. «Уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине», – подчеркнул представитель Кремля.

