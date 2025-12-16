Трамп потребовал от BBC $5 млрд за дискредитирующий монтаж
Президент США Дональд Трамп подал иск против британской телерадиокомпании BBC с требованием $5 млрд компенсации за монтаж документального фильма 2024 г. Из-за правок создалось впечатление, что глава Белого дома призывал к насилию в своей речи, предшествовавшей нападению его сторонников на Капитолий США 6 января 2021 г., пишет Bloomberg.
Иск о клевете против BBC был подан 15 декабря в федеральный суд Майами. Трамп заявил, что обратится в суд, после того как председатель BBC Самир Шах 10 ноября признал, что отредактированные кадры выступления Трампа, показанные в программе «Панорама» в 2024 г., ошибочно создавали «впечатление прямого призыва к насильственным действиям». Спустя несколько дней телеканал принес повторные извинения, но отклонил требование Трампа о компенсации.
В докфильме говорилось, что перед беспорядками Трамп сказал своим сторонникам, что они должны «отправиться к Капитолию» и «биться как черти». В действительности он говорил, что они должны «поддержать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и женщин». Фраза «биться как черти» была из другой части речи.
25 ноября Reuters писало, что BBC столкнулась с кризисом на фоне действий администрации Трампа. Гендиректор британской медиакорпорации Тим Дэви и глава BBC News Дебора Тернесс подали в отставку.
После вступления в должность президента Трамп не раз подавал иски в отношении СМИ. 17 октября он повторно подал иск о клевете против The New York Times на сумму $15 млрд спустя месяц после того, как федеральный судья отклонил первоначальную заявку.