Трамп потребовал от BBC $5 млрд за дискредитирующий монтаж

В докфильме говорилось, что перед беспорядками Трамп сказал своим сторонникам, что они должны «отправиться к Капитолию» и «биться как черти». В действительности он говорил, что они должны «поддержать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и женщин». Фраза «биться как черти» была из другой части речи.