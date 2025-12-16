Зеленский предположил, что переговоры с делегацией США пройдут 20–21 декабря

Украинский лидер также отметил, что в течение ближайших двух дней Киев доработает документы, которые готовятся в ходе переговоров. Затем Вашингтон должен провести консультации с российской стороной, члены американской делегации также встретятся с президентом США Дональдом Трампом, по словам Зеленского. После этого будут проведены переговоры представителей США и Украины.