Зеленский предположил, что переговоры с делегацией США пройдут 20–21 декабря
Переговоры американской и украинской делегации по урегулированию конфликта с Россией могут состояться 20–21 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я думаю, наши переговорные команды встретятся в Соединенных Штатах Америки в ближайшее время, думаю, может, даже на выходных», – сказал он. Украинское издание «Новости. Live» опубликовало аудиозапись ответа Зеленского в Telegram-канале.
Украинский лидер также отметил, что в течение ближайших двух дней Киев доработает документы, которые готовятся в ходе переговоров. Затем Вашингтон должен провести консультации с российской стороной, члены американской делегации также встретятся с президентом США Дональдом Трампом, по словам Зеленского. После этого будут проведены переговоры представителей США и Украины.
Портал Axios со ссылкой на источник также сообщал, что следующий раунд переговоров Киева и Вашингтона может пройти в эти выходные – 20 и 21 декабря. Предположительным местом встречи стал Майами. По словам собеседника издания, на переговорах будут присутствовать рабочие группы и военные обеих стран. Делегации будут «изучать карты», отметил источник.
15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. Со стороны Вашингтона в них приняли участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, украинскую делегацию возглавлял украинский лидер Владимир Зеленский. Переговоры длились два дня.