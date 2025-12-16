Politico: предложение США о гарантиях безопасности Украине ограничено по срокам

15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров делегаций США и Украины по мирному плану. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что договоренности по всем чувствительным для Киева пунктам достигнуты не были. «Нужно встречаться и работать» для создания условий завершения конфликта, отметил он.