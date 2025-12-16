Politico: предложение США о гарантиях безопасности Украине ограничено по срокам
США предложили Украине гарантии безопасности по модели пятой статьи НАТО, однако это предложение носит ограниченный по времени характер. Об этом Politico сообщили американские официальные лица.
Издание отмечает, что это предложение самое сильное из тех, которые администрация США делала Украине. «Но оно сопровождается скрытым ультиматумом: примите его сейчас, или следующий вариант будет не таким щедрым», – сообщает источник.
По данным Politico, инициатива о гарантиях безопасности обсуждалась в ходе продолжительных переговоров в Берлине. В них участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, а также представители Украины и европейских стран.
Один из источников издания уточнил, что речь не идет о бессрочных обязательствах: «Эти гарантии не будут действовать вечно. Эти гарантии будут действовать прямо сейчас, если будет достигнут положительный результат».
В пятой статье Североатлантического договора закреплено, что нападение на одного члена НАТО рассматривается как нападение на всех. В таком случае страны альянса обязуются оказать помощь, включая применение вооруженной силы, если сочтут это необходимым.
15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров делегаций США и Украины по мирному плану. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что договоренности по всем чувствительным для Киева пунктам достигнуты не были. «Нужно встречаться и работать» для создания условий завершения конфликта, отметил он.