СВР: Лондон продавливает решение Брюсселя о краже замороженных активов РФ
Лондон активно лоббирует в европейских структурах решение о незаконном присвоении замороженных российских активов в бельгийском депозитарии Euroclear. Об этом свидетельствуют данные Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Британская сторона распространяет заведомо ложные утверждения о якобы договоренности между Москвой и Вашингтоном по вопросу суверенных активов. Утверждается, что Россия якобы обещала Белому дому направить замороженные в Европе активы на реализацию совместных проектов и что для президента США Дональда Трампа это является важным стимулом в плане продвижения согласованной с Россией мирной инициативы. Британские чиновники также считают, что в ход должны пойти попытки шантажа США угрозой сближения европейских столиц с Пекином.
Лондон призывает Еврокомиссию использовать формулировки Договора о функционировании ЕС, а также ссылки на чрезвычайные обстоятельства для легализации изъятия российских активов. При этом предлагается игнорировать позицию стран Евросоюза, которые не поддерживают такое решение.
В СВР отметили, что на подобных методах – лжи, грабеже и пиратстве – когда-то основывалось могущество Британской империи.
«Однако времена изменились безвозвратно, и в Лондоне должны осознать, что за любое преступление придется нести ответственность», – говорится в сообщении службы.
10 декабря глава МИДа Сергей Лавров заявил, что руководство Еврокомиссии и Великобритании продолжает тешить себя иллюзией возможности победить Россию, находясь в состоянии «безнадежной политической слепоты». Лавров предупредил, что Москва ответит на любые попытки европейских стран изъять российские активы, а также на размещение иностранных военных на территории Украины.