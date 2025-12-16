Британская сторона распространяет заведомо ложные утверждения о якобы договоренности между Москвой и Вашингтоном по вопросу суверенных активов. Утверждается, что Россия якобы обещала Белому дому направить замороженные в Европе активы на реализацию совместных проектов и что для президента США Дональда Трампа это является важным стимулом в плане продвижения согласованной с Россией мирной инициативы. Британские чиновники также считают, что в ход должны пойти попытки шантажа США угрозой сближения европейских столиц с Пекином.