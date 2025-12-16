The Telegraph: США предъявили Украине ультиматум о гарантиях безопасности

Источники в Вашингтоне охарактеризовали предлагаемые меры как гарантии «платинового стандарта», отметив, что ими удовлетворены как Украина, так и европейские страны. По их данным, эти предложения основаны на инициативах президента США Дональда Трампа, которые направлены на предотвращение возможного обострения с Россией в будущем.