The Telegraph: США предъявили Украине ультиматум о гарантиях безопасности
Соединенные Штаты рекомендовали Украине принять их «платиновое» предложение о гарантиях безопасности, иначе Киев рискует потерять их полностью. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
По словам американских официальных лиц, 15 декабря во время мирных переговоров в Берлине Киеву были предложены гарантии безопасности, которые будут основываться на ст. 5 Североатлантического договора.
При этом представители США подчеркнули, что данные гарантии не будут бессрочными. Украинской стороне был обозначен ограниченный по времени выбор, фактически предполагающий необходимость согласия с выдвинутыми условиями, сказано в публикации.
Источники в Вашингтоне охарактеризовали предлагаемые меры как гарантии «платинового стандарта», отметив, что ими удовлетворены как Украина, так и европейские страны. По их данным, эти предложения основаны на инициативах президента США Дональда Трампа, которые направлены на предотвращение возможного обострения с Россией в будущем.
Конкретные параметры гарантий безопасности раскрыты не были. Известно, что их обсуждали и согласовывали президент Украины Владимир Зеленский, специальный посланник США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.
15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о гарантиях безопасности Киеву.