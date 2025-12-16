Газета
Политика

Посольство РФ в Камбодже призвало россиян избегать зоны конфликта с Таиландом

Ведомости

Посольство России в Камбодже призвало российских граждан воздержаться от посещения районов на границе с Таиландом из-за возобновившегося вооруженного конфликта. Такое обращение консульский отдел дипмиссии опубликовал со ссылкой на генеральный департамент по вопросам миграции МВД Камбоджи.

В сообщении отмечается, что, по данным камбоджийских властей, воздушным и артиллерийским обстрелам подверглись гражданские объекты в провинциях Бонтей-Миенчей, Баттамбанг, Прэахвихеар, Поусат и Оддар-Миенчей. Поэтому всех находящихся в Камбодже иностранцев просят воздержаться от посещения данных районов.

В российской дипмиссии также рекомендовали соотечественникам соблюдать повышенные меры предосторожности и следовать указаниям представителей военных и силовых структур.

Конфликт между государствами возобновился на границе 7 декабря. 12 декабря президент США Дональд Трамп заявлял, что стороны согласились прекратить огонь в ближайшие сутки. Однако 16 декабря он сообщил, что договоренности о прекращении боевых действий выполнены не были. Американский лидер подчеркнул, что в вооруженных конфликтах сложно предсказать дальнейшее развитие событий.

