Посольство РФ в Камбодже призвало россиян избегать зоны конфликта с Таиландом

Конфликт между государствами возобновился на границе 7 декабря. 12 декабря президент США Дональд Трамп заявлял, что стороны согласились прекратить огонь в ближайшие сутки. Однако 16 декабря он сообщил, что договоренности о прекращении боевых действий выполнены не были. Американский лидер подчеркнул, что в вооруженных конфликтах сложно предсказать дальнейшее развитие событий.