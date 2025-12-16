Черноморский флот показал подлодку после заявлений Украины о ее уничтожении
Черноморский флот опубликовал видео неповрежденной подводной лодки, об уничтожении которой до этого заявляли украинские спецслужбы. Кадры распространил ТАСС со ссылкой на ЧФ.
Фон на видео намеренно размыт, чтобы невозможно было определить место стоянки судна. При этом видно, что подлодка не имеет повреждений.
В Черноморском флоте сообщили, что противник применил подводный безэкипажный аппарат, но атака оказалась безуспешной. По данным военных, в результате диверсии ни один корабль или подводная лодка, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи не получили повреждений. «Они несут службу в штатном режиме», – уточнили в пресс-службе Черноморского флота.
15 декабря Служба безопасности Украины заявила о поражении российской подлодки морскими дронами, сообщало интернет-издание «Страна». По версии СБУ, подлодка проекта 636.3 «Варшавянка» была атакована подводными морскими дронами Sub Sea Baby и якобы получила критические повреждения. Это данные вскоре опровергли в Черноморском флоте РФ.
11 декабря также сообщалось, что ВС РФ уничтожили украинский безэкипажный катер в центральной части Черного моря.