Черноморский флот показал подлодку после заявлений Украины о ее уничтожении

В Черноморском флоте сообщили, что противник применил подводный безэкипажный аппарат, но атака оказалась безуспешной. По данным военных, в результате диверсии ни один корабль или подводная лодка, дислоцированные в бухте Новороссийской военно-морской базы, а также их экипажи не получили повреждений. «Они несут службу в штатном режиме», – уточнили в пресс-службе Черноморского флота.