Туск: США могут быть заинтересованы в использовании замороженных активов РФ
США призывают Европу не изымать российские активы для помощи Украине, а оставить их для сделки с РФ по завершению конфликта. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, отметив, что Вашингтон может быть заинтересован в собственном использовании части этих средств.
«Американцы говорят: оставьте эти российские активы, потому что сложно садиться с [президентом РФ Владимиром] Путиным и говорить о компромиссах, одновременно забирая его деньги», – добавил он.
16 декабря Politico писало, что Бельгия выразила недовольство предложенными Еврокомиссией мерами по использованию замороженных российских активов и отказалась от них. Представители страны заявили, что страна нуждается в «дополнительных гарантиях, чтобы избежать непропорциональных рисков».
До этого Euractiv сообщал, что против конфискации активов РФ выступают семь стран ЕС. По данным издания, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и до этого возражали против такого шага, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Эти государства, уточнял Euractiv, предлагают рассмотреть альтернативные варианты кредитования Украины, включая выпуск общего долгового обязательства.