Politico: Бельгия отвергла гарантии ЕК для использования российских активов
Бельгия выразила недовольство предложенными Еврокомиссией (ЕК) мерами по использованию замороженных российских активов и отказалась от них. Представители страны заявили, что страна нуждается в «дополнительных гарантиях, чтобы избежать непропорциональных рисков». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, встречу послов Евросоюза, запланированную на 14 декабря, перенесли на следующий день, чтобы Бельгия могла изучить «компромиссный текст» Еврокомиссии. В документе содержались три ключевые гарантии. Среди них полная компенсация для Бельгии в случае судебных исков со стороны России, обеспечение поддержки страны независимо от финансовых гарантий, предоставляемых другими странами ЕС, а также отказ от перевода средств, пока не будут предоставлены все гарантии.
Один из собеседников Politico отметил, что переговоры еще не завершены. По его словам, сейчас ЕК сосредоточена на определении приоритетов для достижения соглашения о возмещении ущерба.
«Альтернативы нет, и мы обязательно добьемся успеха. Это лишь вопрос времени», – заявил он.
Euractiv сообщал, что против конфискации активов РФ выступают семь стран ЕС. По данным издания, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и до этого возражали против такого шага, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Эти государства, уточнял Euractiv, предлагают рассмотреть альтернативные варианты кредитования Украины, включая выпуск общего долгового обязательства.
12 декабря Euractiv сообщал, что Бельгия требует от стран Евросоюза разорвать инвестиционные соглашения с Россией в качестве условия своей поддержки предоставления Украине кредита за счет замороженных российских активов. Кроме того, бельгийская сторона настаивает, чтобы другие государства ЕС взяли на себя возможные судебные издержки, связанные с исками со стороны России.