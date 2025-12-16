Politico: Бельгия отвергла гарантии ЕК для использования российских активов

По данным издания, встречу послов Евросоюза, запланированную на 14 декабря, перенесли на следующий день, чтобы Бельгия могла изучить «компромиссный текст» Еврокомиссии. В документе содержались три ключевые гарантии. Среди них полная компенсация для Бельгии в случае судебных исков со стороны России, обеспечение поддержки страны независимо от финансовых гарантий, предоставляемых другими странами ЕС, а также отказ от перевода средств, пока не будут предоставлены все гарантии.