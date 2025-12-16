Средства ПВО за четыре часа сбили 20 украинских дронов

До этого в Минобороны сообщали, что с 8:00 до 12:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили еще 28 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 18 дронов были сбиты над Брянской областью, шесть – над Ленинградской областью, два – над московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, по одному – над Калужской и Смоленской областями.