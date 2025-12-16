Средства ПВО за четыре часа сбили 20 украинских дронов
Дежурные средства ПВО за четыре часа уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, с 12:00 до 16:00 перехвачены и уничтожены 20 дронов: 10 – над территорией Калужской области, восемь – над территорией Брянской области и два БПЛА – над территорией Московского региона.
До этого в Минобороны сообщали, что с 8:00 до 12:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили еще 28 украинских БПЛА самолетного типа. Из них 18 дронов были сбиты над Брянской областью, шесть – над Ленинградской областью, два – над московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, по одному – над Калужской и Смоленской областями.
В ночь на 16 декабря средства ПВО уничтожили 83 украинских беспилотника. Основная часть дронов – 64 единицы – была сбита над Брянской областью.