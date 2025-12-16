В ООН призвали власти Украины защитить военнопленных от пыток
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что украинские власти обязаны обеспечить защиту российских военнопленных от пыток и жестокого обращения. Об этом он заявил в ходе межсессионного заседания Совета организации по правам человека.
Тюрк рассказал, что провел беседы с 127 российскими военнопленными и 10 гражданами третьих стран, находящимися под стражей на Украине, начиная с середины ноября. По его словам, половина из них сообщила о пытках, которые они пережили, прежде чем их перевели в официальные места содержания под страже.
Из доклада УВКПЧ ООН о положении в области прав человека на Украине, опубликованном в июне, следует, что свыше 50% российских солдат, оказавшихся в плену вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглись пыткам. 59 респондентов заявили о том, что в плену их пытали, избивали палками, пластиковыми трубками. Кроме того, по отношению к ним был применен электрический ток, на военнослужащих по указу солдат ВСУ нападали собаки. Жестоким обращением в докладе также названы чрезмерные физические нагрузки, угрозы убийством, сексуальное насилие, инсценировка казни и унижения.
5 декабря МИД РФ сообщил, что Международный суд ООН встал на сторону России в рамках встречных обвинений в отношении Киева о предупреждении преступлений геноцида. Представители ведомства отметили, что украинские власти совершили против мирных граждан множество военных преступлений: массовые убийства, пытки, бомбардировки и неизбирательные обстрелы. Кроме того, в республике проводилась политика насильственного стирания русской этнической идентичности и проходило «уничтожение памяти о Победе над нацизмом».