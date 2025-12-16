В ООН призвали власти Украины защитить военнопленных от пыток

Из доклада УВКПЧ ООН о положении в области прав человека на Украине, опубликованном в июне, следует, что свыше 50% российских солдат, оказавшихся в плену вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглись пыткам. 59 респондентов заявили о том, что в плену их пытали, избивали палками, пластиковыми трубками. Кроме того, по отношению к ним был применен электрический ток, на военнослужащих по указу солдат ВСУ нападали собаки. Жестоким обращением в докладе также названы чрезмерные физические нагрузки, угрозы убийством, сексуальное насилие, инсценировка казни и унижения.