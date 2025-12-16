Газета
Великобритания пересмотрит финансирование BBC на фоне иска Трампа

Ведомости

Правительство Великобритании начало проверку финансирования медиакорпорации BBC на фоне иска президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление британских властей.

Сейчас финансирование медиакорпорации обеспечивается за счет ежегодного сбора в размере 174,50 фунтов стерлингов ($234) от всех домохозяйств, имеющих право просмотра телепередач. 

Число владельцев лицензий сокращается. Британское правительство теперь рассматривает варианты увеличения доходов от коммерческой деятельности. Также будут рассмотрены варианты финансирования Всемирной службы BBC, которая еженедельно вещает для 453 млн человек, отмечает агентство.

Трамп потребовал от BBC $5 млрд за дискредитирующий монтаж

Политика / Международные новости

16 декабря стало известно, что Трамп подал иск против BBC с требованием $5 млрд компенсации за монтаж документального фильма 2024 г. В фильме различные фрагменты выступления Трампа от 6 января 2021 г. были смонтированы так, чтобы создать впечатление, будто он призвал сторонников идти к Капитолию и «бороться». При этом Трамп не призывал напрямую к штурму Капитолия.

Медиакомпания принесла извинения за некорректный монтаж, а генеральный директор британской BBC Тим Дэви и глава BBC News Дебора Тернесс подали в отставку. Reuters писал, что BBC столкнулась с кризисом на фоне действий администрации президента США, которые ставят под угрозу глобальный охват BBC.

