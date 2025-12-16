Великобритания пересмотрит финансирование BBC на фоне иска Трампа

16 декабря стало известно, что Трамп подал иск против BBC с требованием $5 млрд компенсации за монтаж документального фильма 2024 г. В фильме различные фрагменты выступления Трампа от 6 января 2021 г. были смонтированы так, чтобы создать впечатление, будто он призвал сторонников идти к Капитолию и «бороться». При этом Трамп не призывал напрямую к штурму Капитолия.