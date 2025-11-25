Газета
Главная / Политика /

Reuters: Трамп ставит под угрозу глобальный охват BBC

Ведомости

Британская телерадиокомпания BBC столкнулась с кризисом на фоне действий администрации президента США Дональда Трампа, пишет Reuters.

Обострение отношений новых властей США с британской медиакорпорацией вызвал инцидент с документальным фильмом «Трамп: второй шанс». В фильме различные фрагменты выступления Трампа от 6 января 2021 г. были смонтированы так, чтобы создать впечатление, будто он призвал сторонников идти к Капитолию и «бороться». Но Трамп не призывал напрямую к штурму Капитолия.

BBC принесла извинения за некорректный монтаж, а генеральный директор британской медиакорпорации BBC Тим Дэви и глава BBC News Дебора Тернесс подали в отставку. Несмотря на это, провал дает повод Трампу для обвинений BBC в предвзятости, «втягивая ее в более масштабную борьбу за журналистские стандарты и свободу информации». Также Трамп угрожает BBC судебным иском на сумму $5 млрд.

Трамп обвинил CNN и NYT в «принижении» атак на ядерные объекты в Иране

Политика / Международные новости

Бывшая журналистка британской газеты The Guardian Эмили Белл считает, что в США существует огромный спрос на «беспристрастные и независимые новости», но BBC может столкнуться с трудностями, если Трамп продолжит настаивать на своем.

«Его администрация может оказать давление, ограничив доступ BBC к пресс-брифингам и подвергнув ее более пристальному контролю со стороны регулирующих органов», – говорится в материале.

После вступления в должность президента Трамп неоднократно подавал иски против СМИ. 17 октября президент США повторно подал иск о клевете против The New York Times на сумму $15 млрд спустя месяц после того, как федеральный судья отклонил первоначальную заявку.

