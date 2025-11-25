Reuters: Трамп ставит под угрозу глобальный охват BBC

Обострение отношений новых властей США с британской медиакорпорацией вызвал инцидент с документальным фильмом «Трамп: второй шанс». В фильме различные фрагменты выступления Трампа от 6 января 2021 г. были смонтированы так, чтобы создать впечатление, будто он призвал сторонников идти к Капитолию и «бороться». Но Трамп не призывал напрямую к штурму Капитолия.