Песков: участие ЕС в переговорах по Украине не сулит ничего хорошегоРечь идет о приемлемости их итогов для России
Участие европейской стороны в переговорах по урегулированию украинского конфликта не сулит ничего хорошего в плане приемлемости итогов. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 15 декабря заявил, что лидеры Евросоюза пытаются сорвать мирные переговоры по урегулированию на Украине и втянуть Европу в конфликт с Россией. Выступая перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе, Сийярто провел параллели с событиями после российско-украинских переговоров в Стамбуле в 2022 г. и после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа 2025 г.
24 ноября Сийярто уже говорил, что Евросоюз планирует вновь сорвать мирное соглашение между Россией и Украиной, над которым работают США. Он отмечал, что европейские политики должны поддержать этот план, поскольку он соответствует принципам «человечности и здравого смысла».