Песков: участие ЕС в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 15 декабря заявил, что лидеры Евросоюза пытаются сорвать мирные переговоры по урегулированию на Украине и втянуть Европу в конфликт с Россией. Выступая перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе, Сийярто провел параллели с событиями после российско-украинских переговоров в Стамбуле в 2022 г. и после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа 2025 г.