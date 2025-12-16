Газета
Каллас заявила о давлении на Бельгию по вопросу российских активов

Ведомости

Бельгия сталкивается с давлением по вопросу использования российских замороженных активов для поддержки Украины. Сложность принятия решений в Европейском союзе обусловлена наличием 27 государств-членов. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции.

«Чем быстрее мы придем к общеевропейскому решению, тем быстрее это давление на Бельгию будет снято. Потому что тогда это уже будет европейское решение, а значит, если кто-то будет им недоволен, он сможет обратиться в суд против Европейского союза», – подчеркнула она (цитата по «РИА Новости»).

16 декабря Politico писало, что Бельгия выразила недовольство предложенными Еврокомиссией мерами по использованию замороженных российских активов и отказалась от них. Представители страны заявили, что страна нуждается в «дополнительных гарантиях, чтобы избежать непропорциональных рисков».

До этого Euractiv сообщал, что против конфискации активов РФ выступают семь стран ЕС. По данным издания, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и до этого возражали против такого шага, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Эти государства предлагают рассмотреть альтернативные варианты кредитования Украины, включая выпуск общего долгового обязательства.

