Главная / Политика /

Песков пошутил в ответ на вопрос о размещении войск «коалицией желающих»

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил, отвечая на просьбу прокомментировать заявления «коалиции желающих», когда посещал кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Вопрос касался высказываний стран о готовности разместить войска на Украине. «Коалиция желающих» на прямую линию не обращалась», – сказал представитель Кремля. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Вести».

14 декабря президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна откажется от желания вступить в НАТО, если будут другие гарантии безопасности от европейских и американских партнеров. Одной из гарантий, о готовности к которой несколько раз заявляли в государствах «коалиции», стало размещение в республике военных контингентов после соглашения о прекращении огня.

Песков отмечал, что Путин внимательно изучает обращения граждан, которые поступили в преддверии прямой линии. Мероприятие состоится 19 декабря в 12:00.

