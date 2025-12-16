Мерц спрогнозировал соглашение по активам РФ с вероятностью «50 на 50»
Пока нет точного понимания, смогут ли лидеры государств Евросоюза (ЕС) договориться об использовании замороженных российских активов в ходе саммита 18-19 декабря. Вероятность такого исхода составляет лишь 50%, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF.
«Исходя из сегодняшней ситуации, я бы сказал, что шансы на то, что нам это удастся, составляют 50 на 50», – отметил он. Немецкий лидер признал, что в странах Европы опасаются возможного использования российских средств.
Мерц также согласился, что решение конфисковать активы РФ подразумевает определенные юридические и политические риски. По его мнению, первые можно преодолеть, но вторые останутся. При этом канцлер ФРГ напомнил, что у Киева «есть финансирование на первый квартал, но после этого ситуация станет критической».
16 декабря глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Бельгия сталкивается с давлением по вопросу использования российских замороженных активов для поддержки Украины. Сложность принятия решений в Европейском союзе обусловлена наличием 27 государств-членов, указала она.
Как сообщал Euractiv, против изъятия активов Банка России выступают семь стран ЕС. По данным издания, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и до этого возражали против такого шага, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.