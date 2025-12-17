Politico: США давят на Европу с целью отказа от использования российских активов
Представители администрации США оказывают «беспрецедентное» давление на европейских лидеров с целью добиться отказа от использования замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителей Европейского союза (ЕС), участвовавших в обсуждении.
Два месяца европейские лидеры думали, что главным препятствием перед «репарационным кредитом» является мнение Бельгии. Однако сейчас стало ясно, что проблема ЕС заключается скорее в президенте США Дональде Трампе, пишет издание.
Бельгийское правительство заявляет, что его несогласие обусловлено необходимостью защитить собственных налогоплательщиков в случае, если будет необходимо вернуть средства. Для других европейских стран – это вопрос широкой политики. По данным Politico, американская кампания повлияла на Италию, Болгарию, Мальту и Чехию, чтобы они тоже выразили несогласие. При этом США делали это при помощи закулисных переговоров.
16 декабря Politico со ссылкой на источники писала, что Бельгия выразила недовольство предложенными Еврокомиссией (ЕК) мерами по использованию замороженных российских активов и отказалась от них. Представители страны заявили, что страна нуждается в «дополнительных гарантиях, чтобы избежать непропорциональных рисков».
Euractiv сообщал, что против конфискации активов РФ выступают семь стран ЕС. По данным издания, к Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и до этого возражали против такого шага, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия. Эти государства, уточнял Euractiv, предлагают рассмотреть альтернативные варианты кредитования Украины, включая выпуск общего долгового обязательства.