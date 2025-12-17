Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп обвинил Брауновский университет в нехватке камер видеонаблюдения

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал Брауновский университет, где произошла стрельба и погибли два человека, за то, что в учебном заведении было недостаточное количество камер видеонаблюдения.

«Почему в Брауновском университете было так мало камер видеонаблюдения? Этому нет оправдания. В наше время хуже уже не бывает», – написал он.

Нападение в университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США) произошло 13 декабря. В результате стрельбы погибли два человека, еще девять получили ранения. Отмечалось, что почти все жертвы стрелка были студентами университета. 14 декабря NBC News сообщал, что правоохранители задержали подозреваемого в нападении. По данным следствия, он вошел в университет во время экзаменов. Наружные двери были открыты. Затем он скрылся на оживленной в выходной день улице.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте