Трамп обвинил Брауновский университет в нехватке камер видеонаблюдения
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал Брауновский университет, где произошла стрельба и погибли два человека, за то, что в учебном заведении было недостаточное количество камер видеонаблюдения.
«Почему в Брауновском университете было так мало камер видеонаблюдения? Этому нет оправдания. В наше время хуже уже не бывает», – написал он.
Нападение в университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США) произошло 13 декабря. В результате стрельбы погибли два человека, еще девять получили ранения. Отмечалось, что почти все жертвы стрелка были студентами университета. 14 декабря NBC News сообщал, что правоохранители задержали подозреваемого в нападении. По данным следствия, он вошел в университет во время экзаменов. Наружные двери были открыты. Затем он скрылся на оживленной в выходной день улице.