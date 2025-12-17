Трамп обвинил Брауновский университет в нехватке камер видеонаблюдения

Нападение в университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США) произошло 13 декабря. В результате стрельбы погибли два человека, еще девять получили ранения. Отмечалось, что почти все жертвы стрелка были студентами университета. 14 декабря NBC News сообщал, что правоохранители задержали подозреваемого в нападении. По данным следствия, он вошел в университет во время экзаменов. Наружные двери были открыты. Затем он скрылся на оживленной в выходной день улице.