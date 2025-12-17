Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова дополнила совет Лукашенко Украине о «спящем медведе»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, который посоветовал Украине «не будить спящего медведя», начав поиски нормальных отношений. Дипломат подчеркнула, что стоит задуматься о том, почему кто-либо спит «рядом с медведем».

«Хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?» – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, все возможности были предоставлены для сотрудничества Москвы с Западной Европой, однако страны отказались от таких отношений с Россией и выбрали конфронтацию.

16 декабря Лукашенко подчеркнул, что уверен в стремлении президента РФ Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине. 15 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что говорить о каких-то сроках завершения украинского конфликта – самое неблагодарное дело. «Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина. Он открыт к миру», – сказал тогда представитель Кремля.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её