Захарова дополнила совет Лукашенко Украине о «спящем медведе»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, который посоветовал Украине «не будить спящего медведя», начав поиски нормальных отношений. Дипломат подчеркнула, что стоит задуматься о том, почему кто-либо спит «рядом с медведем».
«Хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?» – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, все возможности были предоставлены для сотрудничества Москвы с Западной Европой, однако страны отказались от таких отношений с Россией и выбрали конфронтацию.
16 декабря Лукашенко подчеркнул, что уверен в стремлении президента РФ Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине. 15 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что говорить о каких-то сроках завершения украинского конфликта – самое неблагодарное дело. «Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина. Он открыт к миру», – сказал тогда представитель Кремля.