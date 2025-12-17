ФРГ лишилась более 70% экспорта в РФ после введения санкций

В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала, что министры иностранных дел стран Евросоюза 15 декабря утвердят очередной пакет санкций в отношении России. Она говорила, что ограничения будут связаны с морскими судами, которые в ЕС относят к так называемому «теневому флоту».