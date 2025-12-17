Газета
Политика

ФРГ лишилась более 70% экспорта в РФ после введения санкций

Ведомости

Германия потеряла свыше 70% экспорта в Россию после того, как в отношении Москвы были введены санкции. Об этом сообщило «РИА Новости», изучив данные Евростата.

В период с января по сентябрь 2025 г. ФРГ поставила в РФ товары и услуги на общую сумму 5,2 млрд евро. В течение девяти месяцев 2021 г., до введения антироссийских рестрикций, этот показатель был равен 19,6 млрд евро. Страна, отмечает агентство, лишилась 73,5% своего экспорта.

По данным издания, в 2021 г. Германия каждый месяц получала 2,3 млрд евро за счет экспорта в Россию. В 2025 г. средняя сумма ежемесячно сократилась до 584 млн руб.

15 декабря Евросоюз ввел новые рестрикции в отношении Москвы и добавил в санкционный список руководство Международного дискуссионного клуба «Валдай» и связанных с ним российских экспертов. В частности, санкции начали действовать против гендиректора Российского совета по международным делам и программного директора клуба «Валдай» Ивана Тимофеева, директора по научной работе клуба Федора Лукьянова, эксперта «Валдая» Дмитрия Суслова и других.

В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала, что министры иностранных дел стран Евросоюза 15 декабря утвердят очередной пакет санкций в отношении России. Она говорила, что ограничения будут связаны с морскими судами, которые в ЕС относят к так называемому «теневому флоту».

