Парламент Грузии принял закон об упразднении Антикоррупционного бюро
Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон об упразднении Антикоррупционного бюро, созданного в 2022 г. по рекомендации Европейского союза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законодательный орган.
За принятие закона проголосовали 77 депутатов. Документ направлен на подпись президенту Грузии Михаилу Кавелашвили. В случае подписания Антикоррупционное бюро прекратит свою деятельность 2 марта 2026 г.
Функции упраздняемого ведомства будут переданы Службе государственного аудита.
17 ноября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что гражданам Грузии запретят голосовать за рубежом из-за риска внешнего давления.
При этом 5 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия намерена стать частью Евросоюза к 2030 г., несмотря на негативное отношение блока к властям страны.