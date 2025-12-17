Газета
Главная / Политика /

Парламент Грузии принял закон об упразднении Антикоррупционного бюро

Ведомости

Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял закон об упразднении Антикоррупционного бюро, созданного в 2022 г. по рекомендации Европейского союза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законодательный орган.

За принятие закона проголосовали 77 депутатов. Документ направлен на подпись президенту Грузии Михаилу Кавелашвили. В случае подписания Антикоррупционное бюро прекратит свою деятельность 2 марта 2026 г.

Функции упраздняемого ведомства будут переданы Службе государственного аудита.

17 ноября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что гражданам Грузии запретят голосовать за рубежом из-за риска внешнего давления.

При этом 5 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия намерена стать частью Евросоюза к 2030 г., несмотря на негативное отношение блока к властям страны.

