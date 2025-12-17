Путин отметил вклад солдат Северной Кореи в решение задач спецоперации
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ отметил вклад северокорейских военных в решение задач спецоперации. Это следует из трансляции заседания.
«Хочу отметить наших и северокорейских боевых соратников. По решению товарища председателя Государственного отдела КНДР Ким Чен Ына они были направлены для участия в освобождении Курской области и плечом к плечу с российскими бойцами, доблестно, отважно боролись с врагом», – сказал он.
Путин добавил, что солдаты КНДР приняли участие в масштабной работе по разминированию Курской области. В целом глава государства указал, что «мы гордимся подвигами наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой», и «всех, кто защищает Россию, безопасность наших граждан».
«Наш с вами долг всегда помнить всех павших наших боевых товарищей, поддержать их семьи, их детей, родителей. Государство сделает для этого все, все необходимое», – заверил он.
Путин говорил в сентябре, что инициативу по участию северокорейских сил в освобождении Курской области проявил сам Ким Чен Ын.
13 декабря председатель КНДР встретил северокорейских военных 528-го инженерно-саперного полка, которые участвовали в разминировании территории Курской области. Он заявил, что в ходе выполнения боевой задачи погибли девять северокорейских военнослужащих.