Белоусов заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией

По его словам, на фоне затягивания конфликта на Украине вооруженные силы альянса уже ориентируются на сценарий противостояния с Россией в перспективе 2030-х гг. Белоусов подчеркнул, что подобные действия создают реальные предпосылки для продолжения боевых действий на Украине в 2026 г.