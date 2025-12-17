Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белоусов заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией

Ведомости

Военные стран НАТО начали форсированную подготовку к возможному противостоянию с Россией. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По его словам, на фоне затягивания конфликта на Украине вооруженные силы альянса уже ориентируются на сценарий противостояния с Россией в перспективе 2030-х гг. Белоусов подчеркнул, что подобные действия создают реальные предпосылки для продолжения боевых действий на Украине в 2026 г.

Глава военного ведомства отметил, что Россия учитывает эти факторы при планировании оборонной политики и развитии Вооруженных сил.

10 декабря начальник пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий сообщил, что НАТО начала применять на границе с РФ в Арктике так называемые летающие радары – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Берлине заявил, что страны альянса должны переходить к «военному образу мышления», поскольку, по его утверждению, организация является «следующей целью» России.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь