Белоусов заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией
Военные стран НАТО начали форсированную подготовку к возможному противостоянию с Россией. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.
По его словам, на фоне затягивания конфликта на Украине вооруженные силы альянса уже ориентируются на сценарий противостояния с Россией в перспективе 2030-х гг. Белоусов подчеркнул, что подобные действия создают реальные предпосылки для продолжения боевых действий на Украине в 2026 г.
Глава военного ведомства отметил, что Россия учитывает эти факторы при планировании оборонной политики и развитии Вооруженных сил.
10 декабря начальник пограничного управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий сообщил, что НАТО начала применять на границе с РФ в Арктике так называемые летающие радары – самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.
11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Берлине заявил, что страны альянса должны переходить к «военному образу мышления», поскольку, по его утверждению, организация является «следующей целью» России.