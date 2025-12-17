Белоусов рассказал о спасении более 90% эвакуированных из зоны боевых действий
Более 90% российских солдат, которых эвакуировали из зоны боевых действий, медики спасают, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства.
«Хотел бы отметить, что сегодня более 90% раненых, поступающих с поля боя, – спасены. Следующая задача – своевременная эвакуация раненых с поля боя. Удалось значительно повысить их выживаемость за счет сокращения времени доставки в медицинские учреждения», – сказал он.
По словам Белоусова, в течение последних двух лет время эвакуации солдат, у которых зафиксированы сложные ранения, до места оказания высокотехнологичной помощи уменьшилось с 40 до 36 часов.
Министр выразил уверенность в том, что главной задачей на следующий год является увеличение темпов наступления на Украине. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что Россия военным путем добьется освобождения территорий, если Киев откажется от диалога по существу в ходе урегулирования конфликта.