Белоусов рассказал о спасении более 90% эвакуированных из зоны боевых действий

Министр выразил уверенность в том, что главной задачей на следующий год является увеличение темпов наступления на Украине. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что Россия военным путем добьется освобождения территорий, если Киев откажется от диалога по существу в ходе урегулирования конфликта.