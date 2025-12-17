Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белоусов рассказал о спасении более 90% эвакуированных из зоны боевых действий

Ведомости

Более 90% российских солдат, которых эвакуировали из зоны боевых действий, медики спасают, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства.

«Хотел бы отметить, что сегодня более 90% раненых, поступающих с поля боя, – спасены. Следующая задача – своевременная эвакуация раненых с поля боя. Удалось значительно повысить их выживаемость за счет сокращения времени доставки в медицинские учреждения», – сказал он.

По словам Белоусова, в течение последних двух лет время эвакуации солдат, у которых зафиксированы сложные ранения, до места оказания высокотехнологичной помощи уменьшилось с 40 до 36 часов.

Министр выразил уверенность в том, что главной задачей на следующий год является увеличение темпов наступления на Украине. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что Россия военным путем добьется освобождения территорий, если Киев откажется от диалога по существу в ходе урегулирования конфликта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте