Путин назвал ядерный щит России самым современным среди других держав
Ядерный щит России является наиболее современным, чем силы любого другого государства в этой области, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Наш ядерный щит, он является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы. <...> 92% – современность наш ядерных сил», – рассказал он.
Кроме того, российский лидер отметил, что ядерные силы Москвы сыграют основную роль в сохранении баланса сил в мире. По его мнению, они также будут «сдерживать агрессора». Путин подчеркнул, что совершенствование стратегических ядерных сил приоритетно для страны.
В октябре президент России провел совещание с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, которые участвуют в спецоперации. Тогда он сказал, что ядерные силы РФ остаются на самом высоком уровне.