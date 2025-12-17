Газета
Путин назвал ядерный щит России самым современным среди других держав

Ведомости

Ядерный щит России является наиболее современным, чем силы любого другого государства в этой области, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наш ядерный щит, он является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы. <...> 92% – современность наш ядерных сил», – рассказал он.

Кроме того, российский лидер отметил, что ядерные силы Москвы сыграют основную роль в сохранении баланса сил в мире. По его мнению, они также будут «сдерживать агрессора». Путин подчеркнул, что совершенствование стратегических ядерных сил приоритетно для страны.

В октябре президент России провел совещание с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым и командующими группировками, которые участвуют в спецоперации. Тогда он сказал, что ядерные силы РФ остаются на самом высоком уровне.

