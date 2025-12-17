Парламент Грузии запретил гражданам голосовать из-за рубежа

Политолог и специалист по Кавказу Артур Атаев говорил «Ведомостям», что институциональные изменения в Грузии происходят в контексте латентного противостояния Грузии с ЕС. Решением о запрете голосования за рубежом Тбилиси продолжает курс на суверенизацию своей политики и экономики и учитывает опыт Украины, которая принимает решения подчас под влиянием внешних сил, считает эксперт.