Парламент Грузии запретил гражданам голосовать из-за рубежа
Принятие инициативы означает, что участки за рубежом на ближайших парламентских выборах 2028 г. не откроются. По словам одного из авторов поправок, председателя комитета по правовым вопросам Арчила Гордуладзе («Грузинская мечта»), граждане Грузии, временно проживающие за рубежом, смогут проголосовать в назначенный день, вернувшись на родину.
«Все утверждения оппозиции, что новыми поправками якобы представители грузинской диаспоры в других странах лишаются права участия в выборах, являются спекуляциями», – заявил он. Гордуладзе пояснил, что поправки необходимы для предотвращения «внешнего вмешательства».
Кроме того, 17 декабря парламент одобрил закон об упразднении Антикоррупционного бюро, созданного в 2022 г. по рекомендации Евросоюза. В случае подписания Антикоррупционное бюро прекратит свою деятельность 2 марта 2026 г.
Политолог и специалист по Кавказу Артур Атаев говорил «Ведомостям», что институциональные изменения в Грузии происходят в контексте латентного противостояния Грузии с ЕС. Решением о запрете голосования за рубежом Тбилиси продолжает курс на суверенизацию своей политики и экономики и учитывает опыт Украины, которая принимает решения подчас под влиянием внешних сил, считает эксперт.