Лондон намерен передать Украине 2,5 млрд фунтов от продажи «Челси»

В то же время источники указывают, что Абрамович не согласен с тем, чтобы средства использовались исключительно на гуманитарные цели на Украине. Вопрос осложнялся и необходимостью согласований с Еврокомиссией и Португалией, гражданство которой имеет бизнесмен.