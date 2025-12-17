Лондон намерен передать Украине 2,5 млрд фунтов от продажи «Челси»
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер санкционировал передачу Украине средств, вырученных от продажи футбольного клуба «Челси». Речь идет о 2,5 млрд фунтов стерлингов, которые с 2022 г. находились на заблокированном счете в британском банке после продажи клуба российским бизнесменом Романом Абрамовичем, пишет Bloomberg.
По словам британских властей, у Абрамовича есть 90 дней, чтобы добровольно направить средства на помощь Украине. В противном случае правительство готово инициировать судебную процедуру для принудительного перечисления денег.
Деньги оставались замороженными из-за санкционного режима и отсутствия лицензии Управления по контролю за выполнением финансовых санкций минфина Великобритании. Теперь такая лицензия будет выдана. В правительстве подчеркнули, что готовы рассмотреть добровольное пожертвование со стороны Абрамовича, однако назвали это его «последним шансом» выполнить ранее взятое обязательство.
В то же время источники указывают, что Абрамович не согласен с тем, чтобы средства использовались исключительно на гуманитарные цели на Украине. Вопрос осложнялся и необходимостью согласований с Еврокомиссией и Португалией, гражданство которой имеет бизнесмен.
10 сентября суд Европейского союза (ЕС) отклонил иск Абрамовича, который требовал отменить санкции, введенные против него с 2022 г. Согласно документу, апелляция Абрамовича была отклонена, при этом он обязан понести собственные судебные расходы, а также расходы Совета ЕС.