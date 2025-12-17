Газета
Путин наградил Героев России, бравших Северск

Президент РФ Владимир Путин наградил «Золотыми звездами» Героев России, участвовавших во взятии Северска в Донецкой народной республике (ДНР).

«В сложнейшей обстановке, стремительно преодолевая мощную эшелонированную оборону противника, вы и ваши однополчане освободили Северск – значимый для нас русский город», – сказал он.

Путин отметил, что выигранный бой – это результат огромного личного мужества и самоотверженности солдат и офицеров. Благодаря их действиям открыто дальнейшее наступление и продвижение войск на самых ответственных рубежах и направлениях.

Российская армия взяла под контроль Северск 11 декабря. Город открывает путь к Славянску, который является крупным хабом ВСУ. Кроме того, взятие Северска дает возможность для новых успешных наступлений и приближает восстановление мирной жизни в Донбассе.

17 декабря в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ президент заявил, что в 2025 г. под контроль российских войск перешли более 300 населенных пунктов, включая крупные города, превращенные Киевом в укрепленные узлы, насыщенные долговременными фортификационными сооружениями.

