Мелони заявила об отказе Италии от отправки войск на Украину

По словам Мелони, Италия последовательно выступает против отправки солдат на украинскую территорию. При этом в рамках обсуждения гарантий безопасности для Украины, призванных предотвратить будущие конфликты, на переговорах рассматриваются три направления: наличие украинской армии, возможность развертывания многонациональных сил на добровольной основе в формате «коалиции желающих», а также международные гарантии безопасности, в том числе с опорой на ст. 5 устава НАТО. Последний вариант, отметила Мелони, ранее был предложен самой Италией.