Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мелони заявила об отказе Италии от отправки войск на Украину

Ведомости

Италия не намерена направлять своих военнослужащих на Украину в составе возможных «многонациональных сил». Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони в обращении к палате представителей накануне заседания Совета ЕС. Ее слова передает Unione Sarda.

По словам Мелони, Италия последовательно выступает против отправки солдат на украинскую территорию. При этом в рамках обсуждения гарантий безопасности для Украины, призванных предотвратить будущие конфликты, на переговорах рассматриваются три направления: наличие украинской армии, возможность развертывания многонациональных сил на добровольной основе в формате «коалиции желающих», а также международные гарантии безопасности, в том числе с опорой на ст. 5 устава НАТО. Последний вариант, отметила Мелони, ранее был предложен самой Италией.

Обращаясь к европейским партнерам, Мелони призвала к прагматичному подходу и отказу от идеологического догматизма. Она подчеркнула, что главной угрозой для Европы является не внешний «воображаемый враг», а неспособность ЕС своевременно принимать решения и «идеология упадка», укоренившаяся в последние годы.

17 декабря The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что США и Евросоюз (ЕС) согласовали гарантии безопасности с размещением войск на Украине. Европейская часть плана предполагает размещение сил на Украине, но вне формата НАТО. Подразделения могут разместить в западных регионах страны.

В августе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно оценивают желание разместить европейские войска на территории Украины. Он подчеркнул, что понятия «европейские военные» нет – речь идет о вооруженных силах отдельных стран, входящих в НАТО.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте