Мелони заявила об отказе Италии от отправки войск на Украину
Италия не намерена направлять своих военнослужащих на Украину в составе возможных «многонациональных сил». Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони в обращении к палате представителей накануне заседания Совета ЕС. Ее слова передает Unione Sarda.
По словам Мелони, Италия последовательно выступает против отправки солдат на украинскую территорию. При этом в рамках обсуждения гарантий безопасности для Украины, призванных предотвратить будущие конфликты, на переговорах рассматриваются три направления: наличие украинской армии, возможность развертывания многонациональных сил на добровольной основе в формате «коалиции желающих», а также международные гарантии безопасности, в том числе с опорой на ст. 5 устава НАТО. Последний вариант, отметила Мелони, ранее был предложен самой Италией.
Обращаясь к европейским партнерам, Мелони призвала к прагматичному подходу и отказу от идеологического догматизма. Она подчеркнула, что главной угрозой для Европы является не внешний «воображаемый враг», а неспособность ЕС своевременно принимать решения и «идеология упадка», укоренившаяся в последние годы.
17 декабря The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что США и Евросоюз (ЕС) согласовали гарантии безопасности с размещением войск на Украине. Европейская часть плана предполагает размещение сил на Украине, но вне формата НАТО. Подразделения могут разместить в западных регионах страны.
В августе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно оценивают желание разместить европейские войска на территории Украины. Он подчеркнул, что понятия «европейские военные» нет – речь идет о вооруженных силах отдельных стран, входящих в НАТО.