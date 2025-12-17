Газета
Медведев: 2026 год Россия встречает с обоснованным ожиданием побед

Ведомости

Россия переживает сложный период, однако 2026 г. страна встречает с честью и обоснованным ожиданием побед. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время визита в инновационный центр «Сколково». Видео опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

Медведев в ходе выступления поздравил всех собравшихся с наступающим Новым годом.

«Страна находится в известном смысле в драматическом периоде своего развития, но встречаем с честью и с обоснованными ожиданиями побед», – сказал Медведев.

17 ноября он заявлял, что спецоперация будет продолжаться до выполнения всех поставленных Россией перед собой задач.

4 ноября, в День народного единства, Медведев также подчеркивал значение консолидации общества. Он отмечал, что единство граждан является залогом будущей победы страны.

