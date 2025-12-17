Медведев: 2026 год Россия встречает с обоснованным ожиданием побед

Россия переживает сложный период, однако 2026 г. страна встречает с честью и обоснованным ожиданием побед. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время визита в инновационный центр «Сколково». Видео опубликовано на его странице во «ВКонтакте».