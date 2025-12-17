Газета
Главная / Политика /

Генсек ООН Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Мадуро

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, в ходе которого стороны обсудили рост напряженности в регионе.

«В ходе разговора генеральный секретарь подтвердил позицию ООН о необходимости стран-членов соблюдать международное право, в частности, устав ООН, проявлять сдержанность и ослаблять напряженность для сохранения региональной стабильности», – приводит сообщение ТАСС.

17 декабря американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп утром 18 декабря по московскому времени может объявить о начале войны с Венесуэлой. До этого лидер США сообщил, что власти Венесуэлы признаны иностранной террористической организацией. Он также объявил о введении «полной и окончательной» морской блокады в отношении всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этой страной, опубликовав соответствующее заявление в соцсети Truth Social.

По утверждению Трампа, Венесуэла окружена крупнейшей в истории Южной Америки военной армадой, численность которой будет расти. Он заявлял, что давление продолжится до тех пор, пока власти страны не вернут США нефть, землю и другие активы, которые, по его словам, были «украдены».

Власти Венесуэлы назвали эти обвинения нарушением международного права. В заявлении, опубликованном в Telegram-канале вице-президента страны Дельси Родригес, говорится, что «президент США выступил с безрассудной и серьезной угрозой в адрес Боливарианской республики Венесуэла, нарушив международное право, свободу торговли и судоходства».

