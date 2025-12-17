Генсек ООН Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Мадуро

17 декабря американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп утром 18 декабря по московскому времени может объявить о начале войны с Венесуэлой. До этого лидер США сообщил, что власти Венесуэлы признаны иностранной террористической организацией. Он также объявил о введении «полной и окончательной» морской блокады в отношении всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этой страной, опубликовав соответствующее заявление в соцсети Truth Social.