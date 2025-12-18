Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп в обращении к нации не упомянул Венесуэлу и Украину

Ведомости

В своем обращении к нации президент США Дональд Трамп не затронул темы, касающиеся ситуации в Венесуэле и на Украине.

Трамп в обращении указал на экономические успехи своей администрации, заявив, что ему удалось добиться значительного прогресса в снижении цен, несмотря на широко распространенное недовольство избирателей ростом стоимости жизни, передает CNN. Начав свою речь с критики политики эпохи экс-президента Джо Байдена, Трамп похвалил свою тарифную политику и ужесточение в иммиграционной сфере.

Трамп заранее не объявлял тему своего выступление. Оно состоялось в 5:00 18 декабря мск. The Hill писал, что речь прозвучит «на фоне приближения Трампа к годовому рубежу» второго срока на этом посту. Издание отмечало, что недавно американского лидера обвинили в излишнем акцентировании внимания на внешней политике. В материале говорится, что при этом Трамп все больше занимается внутренними вопросами.

Американский журналист Такер Карлсон предполагал, что Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой во время выступления в Овальном кабинете.

23 октября американский лидер обращался к нации по темам борьбы с наркокартелями и торговли людьми. Тогда он говорил, что не исключает нанесения военных ударов в Карибском бассейне с целью уничтожения кораблей наркоторговцев.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её