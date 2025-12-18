Трамп в обращении к нации не упомянул Венесуэлу и Украину
В своем обращении к нации президент США Дональд Трамп не затронул темы, касающиеся ситуации в Венесуэле и на Украине.
Трамп в обращении указал на экономические успехи своей администрации, заявив, что ему удалось добиться значительного прогресса в снижении цен, несмотря на широко распространенное недовольство избирателей ростом стоимости жизни, передает CNN. Начав свою речь с критики политики эпохи экс-президента Джо Байдена, Трамп похвалил свою тарифную политику и ужесточение в иммиграционной сфере.
Трамп заранее не объявлял тему своего выступление. Оно состоялось в 5:00 18 декабря мск. The Hill писал, что речь прозвучит «на фоне приближения Трампа к годовому рубежу» второго срока на этом посту. Издание отмечало, что недавно американского лидера обвинили в излишнем акцентировании внимания на внешней политике. В материале говорится, что при этом Трамп все больше занимается внутренними вопросами.
Американский журналист Такер Карлсон предполагал, что Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой во время выступления в Овальном кабинете.
23 октября американский лидер обращался к нации по темам борьбы с наркокартелями и торговли людьми. Тогда он говорил, что не исключает нанесения военных ударов в Карибском бассейне с целью уничтожения кораблей наркоторговцев.