Трамп в обращении к нации не упомянул Венесуэлу и Украину

Трамп заранее не объявлял тему своего выступление. Оно состоялось в 5:00 18 декабря мск. The Hill писал, что речь прозвучит «на фоне приближения Трампа к годовому рубежу» второго срока на этом посту. Издание отмечало, что недавно американского лидера обвинили в излишнем акцентировании внимания на внешней политике. В материале говорится, что при этом Трамп все больше занимается внутренними вопросами.