Трампу передали красную икру из Хабаровского края
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал американскому лидеру Дональду Трампу красную икру, произведенную на рыбокомбинате в поселке Чныррах Хабаровского края. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального минпромторга.
Как отмечает ведомство, сам Уиткофф попробовал эту икру на обеде в московском ресторане «Савва» перед тем как отправиться на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Уиткофф отвез Трампу», – говорится в сообщении.
Последние переговоры Путина и Уиткоффа прошли 2 декабря в Кремле. Во встрече также приняли участие зять американского президента, предприниматель Джаред Кушнер. С российской стороны участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.
«РИА Новости» сообщали, что перед переговорами с Путиным Уиткофф, Кушнер и Дмитриев посетили ресторан, который получил звезду Michelin в 2022 г. Там они попробовали блюда русской кухни. Среди них пермские пирожки-посикунчики с крабом, филе оленя и перепелка с гречкой. На десерт Уиткофф и Кушнер попробовали торт «Наполеон», яблочную шарлотку и ассорти из ягод.