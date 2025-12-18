FT: без «репарационного кредита» Украину ждет экономический крах
Если страны Евросоюза не одобрят выделение Украине «репарационного кредита» из замороженных российских активов, это может привести к краху экономики Киева. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Как отмечает газета, экономические последствия для Украины в случае отказа от передачи конфискованных активов РФ будут более значительными, чем геополитический и репутационный ущерб, который понесет Европа.
После грядущей встречи Евросовета в Брюсселе наибольшие потери могут понести либо канцлер Германии Фридрих Мерц, выступающий за использование замороженных активов РФ, либо премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 18 декабря заявила, что лидеры Евросоюза не смогут уйти с начинающегося в Брюсселе саммита, пока не решится вопрос о финансировании Украины. Глава ЕК подчеркнула, что на ближайшие два года Киеву потребуется 137 млрд евро.
3 декабря коллегия ЕК одобрила предоставление Киеву репарационного кредита в размере 140 млрд евро за счет активов России, замороженных в Брюсселе. Еврокомиссия также предложила Киеву альтернативу экспроприации средств в виде еврозайма в 90 млрд евро: сумма может покрыть две трети потребностей страны. Вопрос будет обсуждаться 18 декабря.