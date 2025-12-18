Зеленский: США ищут компромисс по вопросу вывода ВСУ из Донбасса
США ищут компромиссное решение по вопросу возможного вывода вооруженных сил Украины из Донбасса, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
«Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Наша позиция – что мы не готовы. И США ищут компромисс», – сказал Зеленский.
По его словам, на данный момент нет признаков того, что Москва отказывается от идеи мирного соглашения. Президент Украины также сообщил, что украинская делегация уже направилась в США для проведения очередного раунда переговоров, в котором в этот раз могут участвовать и европейцы.
15 декабря Bloomberg писал, что Зеленский в ходе переговоров неоднократно отказывался от предложения вывести украинские войска из Донбасса, выдвинутого спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.