Зеленский на переговорах с Уиткоффом отверг требование вывести ВСУ из Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров неоднократно отказывался от предложения вывести украинские войска из Донбасса, выдвинутого спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, на встрече стороны обсуждали ситуацию в еще не подконтрольной России части Донбасса. Зеленский настаивал на том, что прекращение огня возможно только вдоль текущей линии соприкосновения, и отвергал требования о выводе украинских сил вопреки требованиям США.
14 декабря в Берлине состоялась встреча делегаций Украины и США, посвященная обсуждению мирного плана. Со стороны США в переговорах участвовали спецпосланник президента Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Сегодня встреча продолжилась.
В переговорах также принимал участие канцлер Германии Фридрих Мерц, однако он покинул встречу до ее завершения. Причины такого решения официально не уточнялись.
13 декабря The Wall Street Journal писала, что данные переговоры имеют ключевое значение, поскольку Белый дом рассчитывает достичь соглашения по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом до конца 2025 г.
В ноябре Вашингтон представил мирный план из 28 пунктов. Он предусматривал, в частности, передачу России ряда территорий, предоставление Украине гарантий безопасности и снятие санкций с Москвы. Позднее Дональд Трамп сообщил, что документ был сокращен до 22 пунктов. В Киеве вопрос передачи территорий называли наиболее сложным, а Зеленский ранее официально исключал возможность передачи России части Донбасса, где сейчас располагаются украинские войска.