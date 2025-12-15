Зеленский на переговорах с Уиткоффом отверг требование вывести ВСУ из Донбасса

В ноябре Вашингтон представил мирный план из 28 пунктов. Он предусматривал, в частности, передачу России ряда территорий, предоставление Украине гарантий безопасности и снятие санкций с Москвы. Позднее Дональд Трамп сообщил, что документ был сокращен до 22 пунктов. В Киеве вопрос передачи территорий называли наиболее сложным, а Зеленский ранее официально исключал возможность передачи России части Донбасса, где сейчас располагаются украинские войска.