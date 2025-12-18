Газета
Зеленский считает несправедливым управление Запорожской АЭС США, РФ и Украиной

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым совместное управление Запорожской АЭС российской, американской и украинской сторонами, которое предлагает США. Его слова передает интернет-издание «Страна».

Украинский лидер не уточнил, что именно он считает несправедливым в данном предложении. При этом Зеленский озвучил ряд нерешенных вопросов – кто будет инвестировать в восстановление станции и где будут жить украинские специалисты, которые будут на ней работать.

В изначальный план США по урегулированию украинского конфликта входило положение о том, что Запорожская АЭС будет работать под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а электроэнергия от станции будет распределяться между Россией и Украиной 50 на 50.

11 декабря ABC News писало, что Украина передала США обновленный мирный план, который был подготовлен вместе с европейскими партнерами. Собеседник говорил, что в документе из 20 пунктов содержатся «некоторые новые идеи», включая положения по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС.

