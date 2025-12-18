Reuters: Китай поддержал Венесуэлу на словах, но не пообещал конкретной помощи
Китай заявил о поддержке Венесуэлы на фоне действий США, но конкретных мер помощи не пообещал, пишет Reuters.
Пекин осудил действия Вашингтона, назвав их односторонним запугиванием. Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем, Китай поддерживает страны в защите их суверенитета и национального достоинства и выступает против любых форм одностороннего давления.
При этом в официальном сообщении китайской стороны не уточняется, какую именно поддержку Пекин готов оказать Каракасу. Ван И не упомянул напрямую США и не стал говорить о возможных экономических или политических шагах в пользу Венесуэлы, несмотря на ранее декларируемые «дружеские» отношения между странами.
Китай остается крупнейшим покупателем венесуэльской нефти, на которую приходится около 4% его импорта. В то же время Пекин стремится избежать прямой конфронтации с Вашингтоном, с которым в последние месяцы пытался стабилизировать торговые отношения, пишет Reuters.
18 декабря российский МИД выступил за нормализацию диалога между Вашингтоном и Каракасом. В ведомстве отметили необходимость деэскалации обстановки и нахождения решений разногласий между странами в конструктивном ключе. Кроме того, в МИДе подтвердили солидарность Москвы с народом Венесуэлы и поддержку курсу правительства президента страны Николаса Мадуро, который направлен на «защиту национальных интересов и суверенитета Родины».
17 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее, а также объявил венесуэльские власти «иностранной террористической организацией». Президент США утверждал, что страна окружена крупнейшей в истории Южной Америки военной армадой, численность которой будет расти, а давление на Каракас продолжится до возврата США нефти, земли и других активов, которые он назвал «украденными». Конкретные меры в отношении нарушителей режима блокады при этом не уточнялись.