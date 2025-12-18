МИД выступил за нормализацию диалога между США и Венесуэлой
Российская сторона выступает за нормализацию диалога между Вашингтоном и Каракасом. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. В ведомстве отметили необходимость деэскалации обстановки и нахождения решений разногласий между странами в конструктивном ключе.
Кроме того, в МИДе подтвердили солидарность Москвы с народом Венесуэлы и поддержку курсу правительства президента страны Николаса Мадуро, который направлен на «защиту национальных интересов и суверенитета Родины».
«Латинская Америка и Карибский бассейн должны остаться зоной мира, гарантирующей стабильное и независимое развитие стран региона», – говорится в заявлении министерства.
Особую тревогу в МИДе вызывает односторонний характер решений США, создающих угрозу международному судоходству. В ведомстве выразили надежду, что администрация американского президента Дональда Трампа удержится от эскалации, которая, по мнению российской стороны, грозит непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария.
17 декабря Трамп заявил, что распорядился блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее, а также объявил венесуэльские власти «иностранной террористической организацией». Президент США утверждал, что страна окружена крупнейшей в истории Южной Америки военной армадой, численность которой будет расти, а давление на Каракас продолжится до возврата США нефти, земли и других активов, которые он назвал «украденными». Конкретные меры в отношении нарушителей режима блокады при этом не уточнялись.
Венесуэла, в свою очередь, отвергла заявление Трампа о краже природных ресурсов, которым он, по мнению Каракаса, нарушил нормы международного права, свободы торговли и судоходства. Кроме того, власти страны подчеркнули, что Венесуэла больше не станет ничьей колонией. По их словам, государство подтверждает свой суверенитет над всеми своими природными ресурсами. Руководство Венесуэлы также выразило уверенность в своей свободе судоходства и торговли в Карибском море.