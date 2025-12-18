Президент Грузии назвал отношение руководства ЕС к Тбилиси несправедливым

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в 2022 г. В 2024 г. правящая партия «Грузинская мечта» решила приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с ЕС о вступлении в организацию. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в Грузии и потребовавшего введения санкций против победившей партии. При этом пока ни одна страна ЕС официально не делала подобных заявлений в адрес «Грузинской мечты». 5 ноября грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия намерена стать частью Евросоюза к 2030 г., несмотря на негативное отношение блока к властям страны.