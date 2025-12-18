Президент Грузии назвал отношение руководства ЕС к Тбилиси несправедливым
Президент Грузии Михаил Кавелашвили отметил, что Европейский союз (ЕС) имеет двойные стандарты к Тбилиси и Белграду и что такое отношение несправедливо. Об этом он заявил в ходе официального визита в Сербию.
«Существующие отношения между Грузией и ЕС являются неблагоприятными», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Кавелашвили отметил, что и месяца не проходит, чтобы Грузия не фигурировала на международной арене с точки зрения развития. Это касается экономики, прозрачности, судебных систем, отметил он.
12 ноября премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что страна выполнила 65% критериев для вступления в Евросоюз, но дальнейший прогресс напрямую зависит от согласования внешней политики, включая санкции в отношении РФ. Сербия имеет статус кандидата на вступление в ЕС с 2012 г.
Для вступления в ЕС страна обязана соответствовать так называемым «Копенгагенским критериям», утвержденным с 1993 г. Среди них – стабильность институтов, гарантирующих демократию в государстве, верховенство закона, соблюдение прав человека, уважение и защита меньшинств, функционирующая рыночная экономика, а также гарантированное соблюдение всех принятых в ЕС договоров и деклараций.
Грузия подала заявку на вступление в ЕС в 2022 г. В 2024 г. правящая партия «Грузинская мечта» решила приостановить до 2028 г. обсуждение переговоров с ЕС о вступлении в организацию. Это стало ответом на резолюцию Европарламента, не признавшего выборы в Грузии и потребовавшего введения санкций против победившей партии. При этом пока ни одна страна ЕС официально не делала подобных заявлений в адрес «Грузинской мечты». 5 ноября грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия намерена стать частью Евросоюза к 2030 г., несмотря на негативное отношение блока к властям страны.