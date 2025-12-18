Захарова: Купянск остается под контролем ВС РФ
Купянск в Харьковской области остается под контролем российских вооруженных сил. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что 15 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета Европейского союза в Брюсселе заявил о якобы успешной военной операции ВСУ в Купянске и назвал заявления Москвы ложными.
«Нет, это не ложь, то, что говорит Россия, потому что факты мы приводим, а факты – вещь упрямая. В Киеве никак не могут признать ухудшающуюся для него каждую секунду ситуацию на земле», – сказала Захарова.
По словам дипломата, глава Киева в последние дни направил на купянское направление дополнительные резервы. Захарова заявила, что «изначально обреченные на провал попытки Киева совершить некий прорыв были отражены», а противник понес огромные потери в технике и живой силе.
Еще 20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российская армия взяла Купянск в Харьковской области и не допустила прорыва ВСУ из города. По данным Минобороны, в районе Купянска были блокированы 15 батальонов ВСУ.
17 декабря Путин сообщал, что в 2025 г. российские войска взяли свыше 300 населенных пунктов. По его словам, уходящий год стал переломным в ходе спецоперации, а стратегическая инициатива по всей линии фронта находится у российских сил.