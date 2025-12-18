Азербайджан начал экспорт топлива в Армению
Азербайджан впервые за несколько десятилетий начал экспортировать топливо в Армению по железной дороге. Это стало практическим шагом в нормализации отношений между двумя странами после мирного соглашения, достигнутого в начале года, пишет Euronews со ссылкой на официальные лица двух стран.
18 декабря из Азербайджана в Армению через территорию Грузии были отправлены 22 железнодорожные цистерны с бензином АИ-95 общим объемом 1210 т. Топливо произведено государственной нефтяной компанией SOCAR. Поставка осуществляется в рамках соглашения, достигнутого 28 ноября на встрече заместителей премьер-министров Азербайджана Шахина Мустафаева и его коллеги из Армении Мгера Григоряна.
Официальные представители обеих стран подчеркнули, что экспорт нефтепродуктов выходит за рамки политических деклараций и демонстрирует реальные экономические преимущества мирного урегулирования. Особое значение стороны придают восстановлению железнодорожного сообщения, прерванного на годы из-за конфликта и закрытых границ.
В ходе ноябрьских переговоров обсуждались меры по укреплению доверия и возобновлению экономических связей, что, по мнению сторон, может способствовать энергетической безопасности и экономической стабильности региона. Аналитики отмечают, что возобновление торговых маршрутов способно расширить взаимную торговлю на Южном Кавказе и усилить региональную интеграцию.
В настоящее время Армения более чем на 60% зависит от импорта топлива из России, а также закупает нефтепродукты в Иране, Румынии, Мальте и Турции. Поставки из Азербайджана рассматриваются как шаг к диверсификации источников энергоснабжения, указывает Euronews.
18 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил российскую сторону полностью восстановить участки железной дороги, которые ведут в Азербайджан и Турцию. Речь идет о дорогах из Ерасха к Нахичевани и села Ахурик к турецкой границе. Пашинян также сообщил, что попросит отремонтировать пути из армянского Иджевана в азербайджанский Гахаз.