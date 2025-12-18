Азербайджан начал экспорт топлива в Армению

В настоящее время Армения более чем на 60% зависит от импорта топлива из России, а также закупает нефтепродукты в Иране, Румынии, Мальте и Турции. Поставки из Азербайджана рассматриваются как шаг к диверсификации источников энергоснабжения, указывает Euronews.