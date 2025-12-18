Европарламент готов проголосовать по «репарационному кредиту» Украине в январе
Европарламент (ЕП) может проголосовать по «репарационному кредиту» для Украины в январе 2026 г., если на этой неделе государства-члены примут юридическое решение по замороженным российским активам. Об этом заявила председатель ЕП Роберта Метсола на пресс-конференции в Брюсселе.
17 декабря The New York Times сообщил, что нынешняя неделя может стать ключевой для Европы «в формировании ее будущего». Речь идет о заседании лидеров Евросоюза, которое пройдет 18 декабря и на котором будет решаться вопрос предоставления Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня заявила, что никто из лидеров ЕС не покинет саммит, пока не решится вопрос о финансировании Украины.
Европейские страны пытаются согласовать план по использованию замороженных в ЕС российских средств в размере 210 млрд евро. Эти деньги планируется направить на предоставление Украине беспроцентного кредита в 90 млрд евро на два года. Средства должны покрыть значительную часть бюджетных и военных нужд Киева.