Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Европарламент готов проголосовать по «репарационному кредиту» Украине в январе

Ведомости

Европарламент (ЕП) может проголосовать по «репарационному кредиту» для Украины в январе 2026 г., если на этой неделе государства-члены примут юридическое решение по замороженным российским активам. Об этом заявила председатель ЕП Роберта Метсола на пресс-конференции в Брюсселе.

«Очевидно, что сначала должны пройти переговоры [с Советом Евросоюза], но в ЕП не будет никаких препятствий, так как для этого имеются большинство и политическая воля», – добавила она (цитата по «Интерфакс»).

17 декабря The New York Times сообщил, что нынешняя неделя может стать ключевой для Европы «в формировании ее будущего». Речь идет о заседании лидеров Евросоюза, которое пройдет 18 декабря и на котором будет решаться вопрос предоставления Украине «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня заявила, что никто из лидеров ЕС не покинет саммит, пока не решится вопрос о финансировании Украины. 

Европейские страны пытаются согласовать план по использованию замороженных в ЕС российских средств в размере 210 млрд евро. Эти деньги планируется направить на предоставление Украине беспроцентного кредита в 90 млрд евро на два года. Средства должны покрыть значительную часть бюджетных и военных нужд Киева.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь