Зеленский: США пока не видят Украину в НАТО, но политики умирают
Американская сторона пока не видит Украину в составе НАТО. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, отметив, что в будущем ситуация может измениться. Трансляцию проводило агенство Reuters.
«Политики меняются, кто-то живет, кто-то умирает. Такова жизнь», – добавил он.
Зеленский также рассказал, что еще до начала спецоперации бывший президент США Джо Байден открыто сообщил ему о том, что Украина не станет членом НАТО. Затем украинский лидер неоднократно обсуждал этот вопрос с представителями Белого дома, но это «лишь вызывало у американских чиновников усмешку».
14 декабря Зеленский говорил, что страна откажется от желания вступить в НАТО, если будут другие гарантии безопасности от европейских и американских партнеров. Одной из гарантий, о готовности к которой несколько раз заявляли в государствах «коалиции», стало размещение в республике военных контингентов после соглашения о прекращении огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что вопрос о невступлении Украины в НАТО – один из краеугольных в рамках переговоров. Он отметил, что эта тема подлежит особому обсуждению на фоне остальных.