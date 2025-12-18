Газета
Главная / Политика /

Зеленский: США пока не видят Украину в НАТО, но политики умирают

Ведомости

Американская сторона пока не видит Украину в составе НАТО. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, отметив, что в будущем ситуация может измениться. Трансляцию проводило агенство Reuters.

«Политики меняются, кто-то живет, кто-то умирает. Такова жизнь», – добавил он.

Зеленский также рассказал, что еще до начала спецоперации бывший президент США Джо Байден открыто сообщил ему о том, что Украина не станет членом НАТО. Затем украинский лидер неоднократно обсуждал этот вопрос с представителями Белого дома, но это «лишь вызывало у американских чиновников усмешку».

14 декабря Зеленский говорил, что страна откажется от желания вступить в НАТО, если будут другие гарантии безопасности от европейских и американских партнеров. Одной из гарантий, о готовности к которой несколько раз заявляли в государствах «коалиции», стало размещение в республике военных контингентов после соглашения о прекращении огня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что вопрос о невступлении Украины в НАТО – один из краеугольных в рамках переговоров. Он отметил, что эта тема подлежит особому обсуждению на фоне остальных.

