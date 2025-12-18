Зеленский: США пока не видят Украину в НАТО, но политики умирают

14 декабря Зеленский говорил, что страна откажется от желания вступить в НАТО, если будут другие гарантии безопасности от европейских и американских партнеров. Одной из гарантий, о готовности к которой несколько раз заявляли в государствах «коалиции», стало размещение в республике военных контингентов после соглашения о прекращении огня.