Нарышкин рассказал о недавнем разговоре с главой МI6 Блэйз Метревели
Глава МI6 Блэйз Метревели недавно провела продолжительный разговор с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. Об этом последний рассказал в интервью ТАСС.
В этой связи он отметил, что сотрудники российских спецслужб официально присутствуют в Лондоне, в то время как представители MI6 официально работают в Москве.
Метревели заняла пост директора МI6 в июне. Она стала первой женщиной на этой должности.
29 июня Нарышкин говорил, что поговорил по телефону с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. «Мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы», – сказал он.