Нарышкин рассказал о недавнем разговоре с главой МI6 Блэйз Метревели

Ведомости

Глава МI6 Блэйз Метревели недавно провела продолжительный разговор с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным. Об этом последний рассказал в интервью ТАСС.  

В этой связи он отметил, что сотрудники российских спецслужб официально присутствуют в Лондоне, в то время как представители MI6 официально работают в Москве.

Метревели заняла пост директора МI6 в июне. Она стала первой женщиной на этой должности. 

29 июня Нарышкин говорил, что поговорил по телефону с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. «Мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы», – сказал он.

Главой британской внешней разведки MI6 впервые назначена женщина
