Сийярто: Венгрия будет оспаривать запрет ЕС на нефть и газ из России в суде
Венгрия подаст иск в суд по вопросу запрета на поставки российских нефти и газа, когда Евросоюз (ЕС) официально примет такое решение, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в ходе общения с журналистами.
«Поэтому, конечно, мы будем оспаривать это решение в суде вместе со словаками. Как только решение выйдет в официальном виде, мы немедленно подадим иск в европейский суд. Он уже готов, но пока не выйдет официальное решение, мы не сможем его подать», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Сийярто, Венгрия выступает против запрета. Он подчеркнул, что ситуация с энергоснабжением не может быть решена политически или идеологически.
10 декабря послы стран ЕС одобрили план по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 г. Ожидается, что ЕС прекратит импорт российского сжиженного природного газа к концу 2026 г., а трубопроводного газа – к концу сентября 2027 г.
15 декабря Сийярто отмечал, что Венгрия и Словакия юридически завершили создание иска в Суд ЕС против руководства Евросоюза. Тогда он сказал, что план ЕК по отказу от поставок энергоресурсов из России нарушает собственные законы Евросоюза.