Глава Генштаба рассказал, на каких направлениях сосредоточилась армия России

Глава Генштаба рассказал, на каких направлениях сосредоточилась армия РоссииЭто контроль над Донбассом, Новороссией и создание «полосы безопасности»
Российская армия сохраняет стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции и ведет наступление на всех направлениях, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время выступления перед иностранными военными атташе. Его слова приводит Telegram-канал Минобороны РФ.
Герасимов сообщил, что основные усилия объединенной группировки войск сосредоточены на установлении полного контроля над Донбассом, освобождении Запорожской и Херсонской областей, а также создании «полосы безопасности» в приграничных районах Украины.
17 декабря министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что главной задачей на следующий год является увеличение темпов наступления на Украине. «Ключевая задача на следующий год – сохранить и нарастить набранные темпы наступления», – сказал он.
В ноябре Герасимов сообщил, что объединенная группировка войск продолжает наступление на всех направлениях. По его словам, украинские силы сосредоточили основные усилия на стабилизации обстановки на красноармейском направлении.