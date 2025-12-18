Глава Генштаба рассказал, на каких направлениях сосредоточилась армия России

17 декабря министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что главной задачей на следующий год является увеличение темпов наступления на Украине. «Ключевая задача на следующий год – сохранить и нарастить набранные темпы наступления», – сказал он.